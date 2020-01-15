Ванкувер, Канада, , 22:59 — REGNUM В игре MechWarrior 5: Mercenaries появилась поддержка модификаций и редактор. Об этом 15 января сообщил портал Comicbook.

Редактор модов появился в Epic Games Store, к нему студия Piranha Games выпустила руководство. Поклонники серии, изучившие его, научатся создавать тестовые карты, размещать на них роботов, управляемых искуственным интеллектом игры, создавать своего собственного робота, оружие шестого уровня, а также делать свою озвучку с помощью программы Wwise.

Стоит отметить, что несколько модификаций уже появились на портале Nexus Mods.

Релиз MechWarrior 5: Mercenaries состоялся 10 декабря 2019 года. Это первая игра серии MechWarrior с одиночным режимом за последние 17 лет.

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