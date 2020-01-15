Ереван, , 22:50 — REGNUM Соглашение о безвизовом режиме между Китайской Народной Республикой (КНР) и Арменией вступает в силу с 19 января. Об этом 15 января сообщает пресс-служба МИД Армении.

Соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов, принятое правительствами Китая и Армении, вступает в силу с 19 января. Граждане обеих стран смогут с внутренними паспортами въезжать на территорию государства, подписавшего соглашение, сроком на 90 дней. Также гражданин сможет выезжать с территории страны либо следовать через неё транзитом, используя только внутренний паспорт.

Если у гражданина возникнет необходимость остаться на территории страны, подписавшей соглашение, свыше 90 дней, тогда ему нужно будет обратиться за получением визы.

При этом отмечается, что соглашение не ограничивает право обеих государств на отказ во въезде, либо на ограничение в пребывании на территории страны для нежелательных лиц.

Напомним, соглашение о безвизовом режиме было подписано главами МИД двух стран в мае 2019 года в Ереване, 10 декабря документ был ратифицирован парламентом Армении.

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