Москва, , 21:46 — REGNUM На портале с предложениями о работе SuperJob появилась вакансия председателя правительства Российской Федерации. Требований всего два — гражданство РФ и отсутствие гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Скриншот предложения Superjob.ru

Также указан перечень обязанностей: возглавляет правительство РФ, представляет правительство в России и за её пределами, ведёт заседания правительства, обладая правом решающего голоса, подписывает акты РФ, представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, о назначении на должность и об освобождении от должности заместителей председателя правительства, распределяет обязанности между членами правительства.

Условия работы: «белая» зарплата без указания её размера, оформление по ТК РФ, персональный кабинет с видом на Москва-реку, проезд от места проживания к месту работы без пробок.

Как сообщало ИА REGNUM, после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. На пост председателя правительства президент предложил кандидатуру главы ФНС (Федеральной налоговой службы) Михаила Мишустина.