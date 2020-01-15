Москва, , 21:11 — REGNUM С 25 сентября 2019 года банки принимают заявки от действующих ипотечных заемщиков на получение выплат многодетным семьям на погашение ипотеки по госпрограмме поддержки семей с детьми. Она распространяется на ипотечных заемщиков, у которых родился третий ребенок или последующие дети в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. Такие клиенты имеют право получить поддержку до 450 тыс. рублей на погашение своей действующей ипотеки.

Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе ВТБ, за это время в банк с соответствующими заявлениями обратились более 4 тысяч клиентов. «В случае соответствия заявок всем требованиям и условиям, установленным Положением о реализации мер господдержки, по ним было принято положительное заключение. Как социально ориентированный банк мы считаем эту программу значимой и поддержим ее, как и все госпрограммы в области субсидирования жилищных займов. Такие инициативы повышают популярность ипотеки, делают ее более доступной для российских граждан», — прокомментировали ИА REGNUM в банке послание президента, в котором среди прочего, шла речь и о поддержке многодетных через ипотечные госпрограммы.

Отметим, чтобы получить выплату, клиенту необходимо обратиться в офис, который оформляет ипотечные кредиты, и предоставить документы, подтверждающие соответствие условиям программы. Банк проверяет документы и отправляет их оператору программы — АО «ДОМ.РФ». Если представленные данные верны, то «ДОМ.РФ» переведет выплату в банк, и она будет зачислена клиенту в счет погашения основного долга по ипотеке, а в случае, если задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов. Выплата уменьшает сумму основной задолженности клиента по ипотеке. Это означает, что одновременно с основным долгом снижается и сумма процентов за пользование кредитом. Таким образом, экономия для клиента получается даже больше 450 тыс. рублей.

Добавим, что многие многодетные считают необходимым пересмотреть условия предоставления данной льготы и распространить ее на все семьи, в которых три и более детей, вне зависимости от даты рождения третьего ребенка.