Ростов-на-Дону, , 21:11 — REGNUM Руководитель ГУ ФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев, арестованный по подозрению в разглашении государственной тайны, содержится в обычной камере. Жалоб от силовика не поступало. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Игорь Омельченко.

«Жалоб от Даххаева не поступало, он после карантинной камеры был переведен в обычную. Сейчас он содержится в камере, в которой находятся три человека. Условия соответствуют всем нормам, необходимая помощь оказывается своевременно», — цитирует Омельченко «Интерфакс-Юг».

ИА REGNUM ранее сообщало, что Даххаев останется под арестом до 11 марта 2020 года. Такое решение вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

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