Москва, , 20:50 — REGNUM Не исключено, что в скором времени расширится круг семей, которые могут рассчитывать на возмещение от государства 450 тыс. рублей при погашении ипотеки. Об этом 15 января корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат, заместитель председателя МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

«Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребёнка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома», — заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Речь идёт о федеральном законе, вступившем в силу в 2019 году. «В законе четко указаны условия предоставления помощи от государства, соответственно, на детей рождённых ранее 1 января 2019 года эти условия не распространяются. Можно предположить, что в дальнейшем в закон будут внесены поправки, либо издан отдельный Указ президента, который расширит круг семей, которым будут предоставлены данные льготы», — пояснил Прокофьев.

Напомним, что 3 июля 2019 года Владимир Путин подписал закон № 157-ФЗ. Он предусматривает получение 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. При этом должны соблюдаться определенные условия. В частности участвовать в программе могут семьи, в которых в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок, родители и дети должны являться гражданами РФ. Ипотечный кредит должен быть оформлен не позднее 1 июля 2023 года. При этом выплаты могут быть и по ипотекам, оформленным до 1 января 2019 года.