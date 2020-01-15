Женева, Швейцария, , 21:06 — REGNUM Минувший год стал вторым самым тёплым за всю историю мировых метеорологических наблюдений. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Средняя мировая температура в прошедшем году была на 1,1 градуса выше, чем в период с 1850 по 1900 годы. При этом самым тёплым в истории метеонаблюдений остаётся 2016 год.

Как пояснил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, заявление которого приводит пресс-служба ВМО, если выбросы СО2 в атмосферу продолжатся с той же скоростью, то к концу столетия температура повысится на 3−5 градусов. Также Таалас отметил, что в 2020 году следует ожидать более экстремальных погодных условий, и эти изменения продолжатся на протяжении всего предстоящего десятилетия.

Уточняется, что начиная с 1980-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего, а за период с 2010 года были зарегистрированы самые высокие температурные рекорды. Как обещают метеорологи, эта тенденция будет продолжена из-за высокой концентрации парниковых газов в атмосфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте уровня воды в Балтийском море, который был зафиксирован специалистами Европейского агентства среды.

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