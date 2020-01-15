Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Опубликован новый трейлер предстоящего шутера Zombie Army 4. Ролик был выложен 15 января на YouTube-канале студии Rebellion.

Поклонники игровой серии могут видеть в нём новое оружие героев, новые способности, а также множество гротескных зомби. Разработчики подробно рассказали о том, как и чем геймерам предстоит «крошить» огромные орды противников на территории Италии в альтернативном 1946 году.

Напомним, релиз игры запланирован на 4 февраля 2020 года. Студия Rebellion Developments также знакома геймерам по популярной игровой серии Sniper Elite.

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