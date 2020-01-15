Кострома, , 20:33 — REGNUM В Крещение Господне в этом году в Костромской области будут организованы плоты с лесенками, — сообщает K1News.

В этом году из-за аномалий погоды крещенские купания будут организованы по-другому. На реках, где льда нет совсем, будут установлены плоты с лестницами. В Красносельском районе, например, впервые за все время христианам придется окунаться не в прорубь на Волге, а в купель в одной из часовен поселка.

Всего в регионе будет организовано 13 мест для крещенских купаний. Три из них — в областном центре. Время дежурства спасателей решили увеличить — с 11:30 18 января до 20:00 19 января.

Количество людей, выходящих на лед, будут жёстко контролировать. Одновременно подходить к купели смогут не более 3−5 человек.