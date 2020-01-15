Белгород, 15 января 2020, 20:06 — REGNUM Президент РФ огласил поистине историческое послание всем гражданам страны, прокомментировал послание Федеральному собранию губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Глава региона отметил, что такие масштабные преобразования требуют конституционных изменений.
По мнению губернатора, первостепенная роль отводится местному самоуправлению и общественному сектору. И это важный посыл органам исполнительной власти в регионах, решения которых должны согласовываться с мнением населения.
Губернатор считает, что изменения будут успешно воплощены в жизнь в кратчайшие сроки.