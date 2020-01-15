Белгород, , 20:06 — REGNUM Президент РФ огласил поистине историческое послание всем гражданам страны, прокомментировал послание Федеральному собранию губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Глава региона отметил, что такие масштабные преобразования требуют конституционных изменений.

По мнению губернатора, первостепенная роль отводится местному самоуправлению и общественному сектору. И это важный посыл органам исполнительной власти в регионах, решения которых должны согласовываться с мнением населения.

«Рефреном стало благополучие и благосостояние российского народа через кардинальные меры государственной поддержки. В первую очередь речь идёт о семьях с детьми, нашей молодёжи, старшем поколении. Тем самым наш президент ответил на ожидания сограждан», — написал Евгений Савченко на своей странице в социальной сети.

Губернатор считает, что изменения будут успешно воплощены в жизнь в кратчайшие сроки.