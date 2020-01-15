Бишкек, , 19:56 — REGNUM Депутат Дастан Бекешев, выступая на заседании парламента Киргизии, предложил ввести запрет на продажу алкогольных напитков гражданам, привлекавшимся к ответственности за семейное насилие, передает «K-news».

В пользу такой инициативы народный избранник привел тот факт, что почти 70% случаев семейного насилия в республике напрямую связано с употреблением алкоголя участниками подобных инцидентов.

В свою очередь вице-спикер Аида Касымалиева сообщила о том, что по информации СМИ за последние два года в результате случаев семейного насилия в Киргизии были убиты 68 женщин.

Однако, по информации министерства внутренних дел республики, правоохранительные органы зафиксировали только четыре случая убийств в результате семейных конфликтов — по два в 2018 и 2019 годах, соответственно.

Читайте также: Премьер-министр Киргизии прокомментировал жестокие убийства женщин