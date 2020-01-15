Дербент, Дагестан, , 19:21 — REGNUM Инициатива президента России о введении специальной доплаты классным руководителям в школах страны станет ощутимой поддержкой педагогов, считает мэр дагестанского Дербента Хизри Абакаров. Своей позицией в связи с предложением главы государства градоначальник поделился у себя в Instagram.

Напомним, сегодня, 15 января, при оглашении послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости ввести классным руководителям с 1 сентября 2020 года доплату в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. При этом президент подчеркнул, что все действующие региональные выплаты за классное руководство нужно сохранить.

«Введения специальной доплаты за счет средств федерального бюджета будет большой поддержкой для классных руководителей, которые вкладывают в учеников знания, веру в себя и свою любовь», — написал Абакаров.

В целом, как считает мэр Дербента, Владимир Путин в своем послании озвучил конкретные меры социальной поддержки. Это говорит о том, что качество жизни граждан России является ключевой задачей государственной политики, добавил градоначальник.