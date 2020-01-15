Волгоград, 15 января 2020, 19:20 — REGNUM Многое из того, о чём говорил глава государства в своём послании Федеральному собранию 15 января, уже реализуется в Волгоградской области, отметил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Спикер считает, что меры поддержки семей с детьми, предложенные президентом, беспрецедентные.
Александр Блошкин отметил, что основное внимание в послании президент уделил внутренней политике.
Региональная поддержка материнства и детства, модернизация лечебных учреждений станут прочной основой для дальнейших шагов по выполнению тех масштабных задач, которые поставил в своем послании президент России, подытожил спикер.