Волгоград, , 19:20 — REGNUM Многое из того, о чём говорил глава государства в своём послании Федеральному собранию 15 января, уже реализуется в Волгоградской области, отметил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Спикер считает, что меры поддержки семей с детьми, предложенные президентом, беспрецедентные.

Александр Блошкин отметил, что основное внимание в послании президент уделил внутренней политике.

«Своё выступление глава государства начал с такой важной темы, как демография, обозначив в качестве приоритета сбережение и приумножение численности населения России. Были озвучены беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Большое внимание уделено здравоохранению, образованию, обеспечению жильём наших граждан, названы конкретные цифры и задачи, которые предстоит выполнить», — прокомментировал послание председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.

Региональная поддержка материнства и детства, модернизация лечебных учреждений станут прочной основой для дальнейших шагов по выполнению тех масштабных задач, которые поставил в своем послании президент России, подытожил спикер.