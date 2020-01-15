Санкт-Петербург, , 19:12 — REGNUM На одном из крупнейших ресурсов по поиску работы в интернете появилось объявление о вакантной должности председателя правительства РФ, которую сегодня, после обращения Владимира Путина к Федеральному совету, покинул Дмитрий Медведев.

Объявление Медведевым об отставке правительства вызвало широкий общественный резонанс. Кто-то начал обсуждать грядущие перемены, которые с этим связаны, а кто-то решил над этим пошутить и разместил на сайте вакансий объявление о вакантной должности.

К описанию вакансии автор подошёл серьезно, указав, что председателю правительства РФ предлагается полная занятость с зарплатой по договорённости. В обязанности кандидата будет входить: возглавлять правительство РФ, представлять его за пределами страны, вести заседания правительства, а также подписывать нормативные акты, представлять президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, о назначении на должность и об освобождении от должности заместителей и федеральных министров, о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении, а также распределять обязанности между членами правительства страны.

Что касается требований, то кандидат должен быть гражданином России, не иметь другого гражданства либо вида на жительство или иного документа, предоставляющего право

В качестве условий к вакансии указаны: «белая» зарплата, оформление по ТК РФ, персональный кабинет с видом на Москва-реку и проезд от места проживания к месту работы без пробок.