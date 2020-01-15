Санкт-Петербург, , 19:05 — REGNUM Огромные автомобильные заторы, которые образуются на подъезде к городу Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга), и из-за которых местные жители часами не могут выехать, могут быть ликвидированы.

План работ по реконструкции подъезда уже проработали дорожники Ленобласти. Об этом в среду, 15 января, заявили в комитете дорожного хозяйства Ленинградской области.

Специалисты регионального дорожного комитета сделали предпроектные проработки реконструкции одной из наиболее загруженных дорог на границе регионов — подъезда к Колпино от федеральной трассы «Москва — Санкт-Петербург», проходящей через поселок имени Тельмана в Тосненском районе Ленобласти.

Планом предусматривается расширение дороги, модернизация нескольких перекрестков, включая загруженное примыкание к Оборонной улице в Колпино.

«Сейчас это рабочий вариант, который, безусловно, требует корректировок и предложений. Мы ждем их от профильных органов власти Санкт-Петербурга и администрации Тосненского района, так как данный вопрос должен решаться в тесном взаимодействии города и области. Подчеркну, что мы намерены расшить этот проблемный узел, в заторах на котором ежедневно стоят десятки тысяч автомобилей», — отметил глава областного дорожного комитета Денис Седов.

Следующее обсуждение вариантов реконструкции подъезда к Колпино намечено на начало февраля, когда в дорожный комитет поступят мнения городских коллег и муниципальных руководителей.

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