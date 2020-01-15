Москва, , 18:59 — REGNUM Более половины опрошенных жителей РФ положительно отнеслись к объявленной 15 января отставке правительства РФ. Об этом сообщает сервис по поиску работы Superjob.

В опросе приняло участие 1600 экономически активных граждан РФ. Из всего числа опрошенных 54% восприняли отставку правительства положительно, 25% восприняли отставку нейтрально, 16% затруднились ответить. Негативно к отставке отнеслись всего лишь 5% респондентов.

Опрос был проведён в 331 населённом пункте РФ.