Москва, , 18:41 — REGNUM Росавиация направила властям Ирана запрос об оценке факторов риска для полётов в связи с напряжённой ситуацией в стране. Об этом сообщает 15 января агентство «Москва» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Как отмечается, российская сторона просит авиационные власти Ирана предоставить оценку, которую государствам следует проводить в соответствии с Руководством ИКАО по оценке факторов риска для полётов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росавиации назвали достаточными принятые не текущий момент меры по обеспечению безопасности полётов над территорией Ирана, но подчеркнули, что в случае необходимости федеральное агентство подготовит дополнительные рекомендации для российских авиакомпаний.

Напомним, 8 января при крушении самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Позднее иранские военные признали, что самолёт был сбит по ошибке ракетой ПВО в ходе нанесения ими ударов по военным базам США в Ираке.