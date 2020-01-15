Махачкала, , 18:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию затронул не все темы, волнующие граждан страны. В частности, глава государства не уделил внимание борьбе с коррупцией и дискуссии вокруг введения прогрессивной шкалы налогообложения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

«Президент не сказал ничего о борьбе с коррупцией, оттоке капитала и прогрессивной шкале налогообложения, что волнует многих жителей России с точки зрения социальной справедливости. Не хватило разъяснений по кадровой и региональной политике», — сказал эксперт.

Ожидаемо, как считает Уразаев, прозвучали от российского лидера меры по поддержке материнства и детства.

«Удивили предложения о поправках в Конституцию, особенно касающиеся повышения роли парламента в формировании правительства (речь о Госдуме) и руководстве силовыми структурами (со стороны Совета Федерации)», — добавил политолог.

Напомним, в ходе послания Владимир Путин предложил передать Государственной думе часть полномочий президента. Депутаты получили право утверждать, а не просто согласовывать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. При этом за главой государства остается возможность отстранять чиновников любого ранга в случае утраты доверия.