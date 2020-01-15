Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Региональные вузы, которые президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил поддерживать и развивать, лучше понимают и знают, какие профессии и специалисты необходимы на земле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ректор Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина Станислав Еремеев.

По мнению эксперта, многие годы постсоветского периода в России был крен на то, чтобы стимулировать высшие школы в Москве и в Петербурге, как основных центрах развития. Долгие годы именно в эти два крупных города уходил основной человеческий ресурс.

«Сегодня президент РФ резонно говорит, что для решения вопросов развития территорий России важно поддерживать региональные вузы, которые работают на земле и четко чувствуют и понимают проблему рынка труда своего региона», — отметил он.

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Современные студенты, по оценке Еремеева, очень любознательны и с самого начала понимают, чего они хотят от жизни и зачем они пришли в вуз.

«Сейчас четко фиксируется тренд на прагматичность, и в этих условиях очень важно, чтобы те знания, которые мы даем современному студенту, давали квалификации и навыки, компетенции, необходимые в реальной, непростой жизни, которая их ждет», — подытожил Еремеев.

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Напомним, президент подчеркнул важность сохранения равной и справедливой доступности к очному высшему образованию. Бюджетных мест должно с каждым годом становиться всё больше, при этом их должны в приоритетном порядке получать вузы в регионах.