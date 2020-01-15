Белгород, 15 января 2020, 18:26 — REGNUM Партийный проект «Культура малой Родины» — один из самых успешных партийных проектов в стране и в Белгородской области, считает региональный координатор проекта «Единой России» «Культура малой родины», член Совета Федерации ФС РФ Иван Кулабухов. Президент РФ в своём послании Федеральному собранию 15 января проанонсировал выделение восьми миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств.
Политик напоминает, что таких вложений в культуру не было давно. Благодаря нацпроекту в глубинке появляются новое оборудование и музыкальные инструменты, растёт новое поколение, у которого есть все возможности для творческой самореализации.
По нацпроекту Белгородская область уже получила пять автоклубов, отремонтированы Центры культурного развития и Дома культуры, детским театрам выделены средства на обновление материально-технической базы: закуплены свет, звук, костюмы, реквизит.