Белгород, , 18:26 — REGNUM Партийный проект «Культура малой Родины» — один из самых успешных партийных проектов в стране и в Белгородской области, считает региональный координатор проекта «Единой России» «Культура малой родины», член Совета Федерации ФС РФ Иван Кулабухов. Президент РФ в своём послании Федеральному собранию 15 января проанонсировал выделение восьми миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств.

Политик напоминает, что таких вложений в культуру не было давно. Благодаря нацпроекту в глубинке появляются новое оборудование и музыкальные инструменты, растёт новое поколение, у которого есть все возможности для творческой самореализации.

«В этом году в рамках нацпроекта и проекта «Единой России» продолжим работать в этом направлении. Ведь важно, чтобы равные возможности для занятий творчеством были и у городских, и у сельских ребят. Неважно, живёт семья в глубинке или в областном центре, возможности для всех должны быть равные. И я считаю это справедливым», — цитирует Ивана Кулабухова пресс-служба реготделения «Единой России».

По нацпроекту Белгородская область уже получила пять автоклубов, отремонтированы Центры культурного развития и Дома культуры, детским театрам выделены средства на обновление материально-технической базы: закуплены свет, звук, костюмы, реквизит.