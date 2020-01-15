Ярославль, , 17:54 — REGNUM В Ярославской области принята региональная программа поддержки и повышения качества жизни семей с детьми и граждан старшего поколения на 2020−2024 годы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Новую программу подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко 15 января — в день послания президента Федеральному собранию. Она пока не включает в себя меры, предложенные президентом, например, выплату на детей от 3 до 7 лет.

Одним из двух главных показателей программы является увеличение рождаемости. Он запланирован на уровне, близком к тому, который предложил Владимир Путин, но несколько ниже его. Ярославская программа предполагает увеличить рождаемость в 2024 году до коэффициента 1,643 (количество рождений на одну женщину). Президент к этому же сроку потребовал рождаемость на уровне 1,7. При этом базовый показатель (уровень 2019 года) Ярославской области составляет 1,541.

Интересно, что программа предусматривает снижение количества семей, получающих финансовую поддержку. Так если в текущем году такую помощь должны получить 3999 семей, то в 2020 году их останется лишь 3176. Также в программе каждый год запланировано уменьшение финансирования такой поддержки — с 2 млрд 59 млн рублей в 2020 году до 1 млрд 533 млн рублей в 2024-м. Это вряд ли согласуется с посланием президента.

Судя по всему, в документ будут внесены изменения. Ранее губернатор области Дмитрий Миронов заявил, что послание президента станет «руководством к действию».

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