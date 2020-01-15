Москва, , 17:53 — REGNUM

Дополнительные выплаты на детей не смогут компенсировать семьям негативные последствия пенсионной реформы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 января, комментируя предложения президента России Владимира Путина.

В своем послании Федеральному собранию Путин предложил целый ряд новых мер поддержки семей, включая ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, «чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека».

"Озвученное Владимиром Путиным решение по ежемесячным выплатам на детей л ишь подтвердило кричащий характер проблемы бедности в сегодняшней России. Кому предназначаются такие выплаты? До трёх лет — семьям, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека; до семи лет — семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Средний подушевой прожиточный минимум в России сейчас составляет около 10 тыс. рублей. Получается, что в первом случае речь шла о семьях, которые при двух, скажем, детях, имеют общий доход меньше 80 тыс. рублей в месяц, а во втором — менее 40 тыс. рублей в месяц. И таких семей у нас в стране, если президент в своём послании уделил им такое место, много! Вдумаемся в эти цифры!

Но более важно другое. В прошлом году у таких семей в результате пенсионной реформы на 5 лет «отобрали» бабушек, отодвинув на этот срок время их выхода на пенсию. Пусть не все бабушки сидят с внуками, но многие помогают своим дочерям. Теперь они смогут делать это на пять лет меньше.