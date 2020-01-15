Москва,
15 января 2020, 17:53 — REGNUM
Дополнительные выплаты на детей не смогут компенсировать семьям негативные последствия пенсионной реформы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 января, комментируя предложения президента России Владимира Путина.
В своем послании Федеральному собранию Путин предложил целый ряд новых мер поддержки семей, включая ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, «чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека».
"Озвученное Владимиром Путиным решение по ежемесячным выплатам на детей
лишь подтвердило кричащий характер проблемы бедности в сегодняшней России. Кому предназначаются такие выплаты? До трёх лет — семьям, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека; до семи лет — семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Средний подушевой прожиточный минимум в России сейчас составляет около 10 тыс. рублей. Получается, что в первом случае речь шла о семьях, которые при двух, скажем, детях, имеют общий доход меньше 80 тыс. рублей в месяц, а во втором — менее 40 тыс. рублей в месяц. И таких семей у нас в стране, если президент в своём послании уделил им такое место, много! Вдумаемся в эти цифры!
Но более важно другое. В прошлом году у таких семей в результате пенсионной реформы на 5 лет «отобрали» бабушек, отодвинув на этот срок время их выхода на пенсию. Пусть не все бабушки сидят с внуками, но многие помогают своим дочерям. Теперь они смогут делать это на пять лет меньше.
Эта потеря несопоставимая с приобретением по выплатам. Причём эта потеря касается всех — не только самых бедных семей!» — отметил Михаил Демурин.