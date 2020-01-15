Рязань, 15 января 2020, 17:47 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил важные социальные меры, которые озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
Поддержка семей, выплаты школьным педагогам позволят более быстро и эффективно выполнить национальные цели, поставленные президентом, считает глава региона.
Николай Любимов надеется, что совместно с муниципальными образованиями удастся найти резервы и выполнить задачу по обеспечению молодых специалистов жильём в малых населённых пунктах.