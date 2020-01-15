Рязань, , 17:47 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил важные социальные меры, которые озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

Поддержка семей, выплаты школьным педагогам позволят более быстро и эффективно выполнить национальные цели, поставленные президентом, считает глава региона.

«Все основные заявления президента в послании касаются жизни людей, каждого человека. Владимир Путин озвучил очень важные, беспрецедентные и своевременные меры, которые позволят нам вести эффективную социальную политику, оказывать серьёзную дополнительную поддержку семьям, молодым специалистам, медицинским работникам, педагогам», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Николай Любимов надеется, что совместно с муниципальными образованиями удастся найти резервы и выполнить задачу по обеспечению молодых специалистов жильём в малых населённых пунктах.