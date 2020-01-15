Рига, , 17:39 — REGNUM В 2020 году в Латвии для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше доплата за визит к семейному врачу станет больше, а для остальных, уже достигших пенсионного возраста (их в стране насчитывается 47 700 человек), посещение врача станет дороже. Об этом пишет портал LSM.

Журналисты не исключают, что какая-то часть «молодых» пенсионеров, возможно, попадет под иные льготы, например связанные с инвалидностью, или, как нуждающиеся, однако точное число этих граждан пока не установлено.

Напомним, в настоящее время в Латвии возраст выхода на пенсию составляет 63 года и 9 месяцев. Визит к семейному врачу для них обойдётся теперь в 2 евро, пенсионеры старше 65 будут платить 1,42 евро.