Ирвайн, США, , 17:35 — REGNUM Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили обновление «Видения Н'Зота» для World of Warcraft. Об этом сообщается 15 января в ролике на YouTube-канале игры.

В «Видениях Н'Зота» игроков ожидают новая сюжетная линия и две союзные расы: вульперы (Орда) и механогномы (Альянс). Новый контент будет доступен игрокам максимального уровня, купившим дополнение «Битва за Азерот».

Напомним, World of Warcraft — это самая популярная MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра) в мире. В ней игроки создают персонажей и отправляются в приключение по фэнтезийному миру вселенной Warcraft.

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