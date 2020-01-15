Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Температурный рекорд в Петербурге, который синоптики ожидали в начале недели, поставлен в среду, 15 января в городе на Неве. 15 января, в самой середине календарной зимы, температуры воздуха достигла +5,6 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Стрелка Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

Температурный рекорд был побит в 15:00 мск, к этому времени воздух прогрелся до +5,6°, что на 0,1° выше, чем было 45 лет назад, в 1975 году.

«Точное значение сегодняшнего достижения мы узнаем после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — отметил специалист.

Эксперт также отметил, что сейчас температура продолжает расти, а это даёт вероятность побить и абсолютный максимум января для Петербурга, составляющий +8,7° (2007 год).

Отметим, также в среду синоптики предупреждали об усилении ветра, ближе к вечеру его порыв будут достигать 15−17 м/с.

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