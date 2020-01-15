Екатеринбург, , 17:23 — REGNUM В столице Среднего Урала зафиксировано подозрение на заболевание корью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как заявил главный внештатный эпидемиолог горздрава Александр Харитонов, одна из жительниц города, судя по всему, заболела корью. Сейчас пациентка обследуется. Ранее женщина отдыхала в одной из европейских стран.

Жилой дом, в котором живет горожанка, проходит вакцинацию от кори. Прививка является бесплатной для всех жителей Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошло несколько случаев заболевания свиным гриппом. А вот заболеваемость ОРВИ, отмечают врачи, первые две недели 2020 года сократилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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