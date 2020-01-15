Москва, , 17:12 — REGNUM

Доплаты классным руководителям — важное решение, но еще важнее, что президент напомнил о воспитательной функции школы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 января, комментируя предложения Владимира Путина.

В своем послании Федеральному собранию Путин заявил, что «каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей — это огромная ответственность«, которая «требует особой подготовки наставников и их особой поддержки«. Путин предложил с 1 сентября 2020 года ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5000 рублей за счёт средств федерального бюджета.

«Решение о том, что за классное руководство в российских школах будут доплачивать по 5 тысяч рублей в месяц, меня порадовало. Это важное решение, и деньги, надо сказать, относительно учительских зарплат по стране в целом (в данном случае я не имею в виду Москву и Санкт-Петербург), существенные. В принципиальном плане они материальное положение учителей изменить, конечно, не могут, но в некоторой степени облегчить его могут.

Ещё более значимо то, что президент, говоря о школе, произнёс сегодня слово «воспитатели». Воспитание как одно из главных дел школы — это важнейшая констатация. Произнести его, однако, гораздо проще, чем восстановить воспитательную функцию отечественной школы, восстановить авторитет учителя именно как воспитателя, и, что особенно существенно, наделить его для этого соответствующими полномочиями.

Очень много за последние годы было сделано такого, что мешает быть воспитателями не только учителям, но и родителям. С большими опасениями в этой связи ожидаю, например, развития истории с законом о семейно-бытовом насилии. Между тем воспитание всегда связано не только с поощрением, но и с наказанием, а наказание — это в той или иной форме насилие.