Пекин, , 17:04 — REGNUM Компания NetEase выпустила мобильную MOBA-игру (многопользовательская онлайн боевая арена) в аниме-стилистике под названием Extraordinary Ones. Об этом 15 января сообщает портал AppTime.

В отличие от других представителей жанра, полем боя в Extraordinary Ones является школьный двор, а героями — подростки со сверхспособностями. Сообщается, что на старте в игре будут 34 персонажа.

Напомним, MOBA — это популярный жанр многопользовательских соревновательных игр. Наиболее популярными представителями этого направления являются League of Legends и Dota 2.

