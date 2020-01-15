Рига, , 17:01 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии зарегистрировала инициативу Партии Центра о внесении изменений в Конституции страны и уменьшению количества депутатов парламента вдвое (до 50 человек). Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, сбор подписей продлится в стране до 15 января 2021 года и займёт 12 месяцев. Поданная инициатива, по оценке ЦИК, соответствует действующему законодательству.

Желающие и сторонники идеи могут оставить подпись на портале Latvija. lv, в самоуправлениях по месту жительства, у присяжных нотариусов, мэров городов, а также в судах. Если в течение года данную инициативу одобрит менее десятой части избирателей, речь о цифре превышающей 150 000 человек, вопрос на референдум вынесен не будет.