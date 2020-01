Монтрёй, Франция, , 16:59 — REGNUM Новой игрой во франшизе Heroes of Might and Magic станут «автошахматы» под названием Chess Royale. Об этом 14 января сообщил портал PCGamesN.

Релиз игры состоится 30 января 2020 года на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS. Сообщается, что матчи в Chess Royale будут короче, чем в других автобатлерах — около десяти минут каждый.

Напомним, «автошахматы» (или автобатлеры) — это новый поджанр соревновательных тактических игр, в котором геймеры собирают комбинации из различных персонажей и выставляют их на поле боя, похожее на шахматную доску. Наиболее популярными представителями этого направления являются Teamfight Tactics, Dota Underlords и Auto Chess.

