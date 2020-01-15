Варшава, , 16:55 — REGNUM Аппарат Сената Республики Польша подал заявку на лишение аккредитации съёмочной группы польского телевидения TVP info после того, как в понедельник, 13 января, оператор ударил видеокамерой по голове директора аппарата маршала (спикера) Сената Малгожату Дашук. Как сообщил глава сенатского информационного центра, Малгожата Дашук находится в больнице.

В Твиттере Сената опубликована видеозапись инцидента с камеры наблюдения. Съёмочная группа TVP следовала за спикером Сената Томашем Гродзким, когда он шёл к автомобилю. Журналист Милош Клечек хотел задать спикеру вопросы в связи с недавно выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. На видеозаписи видно, что возле автомобиля оператор задел камерой голову директора аппарата спикера.

Журналист и оператор утверждают, что Малгожата Дашук пыталась препятствовать работе съёмочной группы, а касание головы камерой было случайным и незначительным.

Как заявил в эфире «Польского радио» публицист Кароль Гац, попытки раздуть дело и представить случившееся как преднамеренное нападение являются абсурдными.

«Это попытка дискредитации государственных СМИ с целью подорвать их авторитет в глазах людей. Журналисты показывают те аспекты жизни политиков, которые они пытаются скрыть. Однако они должны считаться с тем, что их репутация и деятельность будут пересматриваться», — отметил он.

Спикер Сената Томаш Гродзкий представляет проевропейскую оппозицию, которая имеет большинство в верхней палате парламента. Недавно несколько человек выступили с обвинениями в адрес спикера. Они утверждают, что Гродзкий во время своей работы врачом в больнице города Щецина получал от них взятки.

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