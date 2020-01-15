Рига, , 16:53 — REGNUM Начальник государственной полиции Латвии генерал Интс Кюзис, прослуживший в полиции почти 40 лет, решил подать заявление об увольнении. Об этом сообщает портал NRA.

По данным журналистов, Кюзис подал прошение об отставке с 10 февраля 2020 года. Он был утверждён в этой должности в августе 2011 году. До этого Кюзис руководил полицией Риги.

Сам генерал считает, что пришло время закрыть важную страницу в его биографии.

Сотрудники СМИ напоминают, что нынешний министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс неоднократно выражал своё недовольство работой государственной полиции и угрожал Кюзису отставкой, в том числе по поводу коррупционного дела и задержания полицейских в Латгалии.