Сеул, , 16:44 — REGNUM В многопользовательском шутере PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) появится новая карта под названием Каракин. Об этом разработчики проекта рассказали на своей странице в Twitter 14 января.

https://twitter.com/PUBG/status/1217144576303140864

По мнению экспертов, Каракин заменит одну из существующих игровых карт — Викенди. Дата выхода нововведения пока не сообщается.

Напомним, PUBG — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». В нём 100 игроков сражаются друг с другом за звание последнего выжившего на постоянно-сужающейся территории.

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