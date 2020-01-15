Роквилл, США, , 16:37 — REGNUM Энтузиасты создали модификацию для TES V: Skyrim, добавляющую в игру возможность арендовать почтовый ящик. Об этом 14 января сообщил портал PCGamesN.

Теперь игрокам не придётся общаться с курьером для получения писем, так как их можно будет забирать напрямую из ящика. Помимо этого, почтовая система позволит делать заказы в различных магазинах и кузницах Скайрима.

Напомним, TES V: Skyrim — это популярная ролевая игра с открытым миром, разработанная компанией Bethesda Softworks. Её релиз состоялся в ноябре 2011 года.

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