Волгоград, , 16:35 — REGNUM Подозреваемого в совершении серии разбойных нападений на офисы микрозаймов задержали оперативники уголовного розыска в Волгограде, сообщили 15 января в пресс-службе регионального УМВД. Угрожая ножом, мужчина похитил восемь тысяч рублей, которые потратил на погашение кредитов.

Нападения на микрофинансовые организации произошли 10 и 13 января в Краснооктябрьском районе Волгограда. В одном офисе злоумышленник с ножом похитил пять тысяч рублей, в другом — три тысячи рублей. В полиции установили, что оба преступления совершил один человек. Подозреваемого задержали, он вместе с семьей переехал в Волгоград полтора месяца назад из города Урюпинск. Похищенные деньги он потратил на погашение кредитов. Свою вину в разбоях мужчина признал.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый арестован.

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