Эдмонтон, Канада, , 16:28 — REGNUM На официальной странице компании Bioware в Twitter 14 января появился пост, посвящённый игре Mass Effect. Фанаты сразу начали строить теории о возможном создании ремастера первой части.

https://twitter.com/bioware/status/1217144472108036096

В своём посте разработчики показали фрагмент из начального ролика оригинальной Mass Effect. Геймеры считают, что Bioware планируют выпустить либо ремастер (версию с улучшенной графикой) игры, либо портировать её на гибридную консоль Nintendo Switch.

Напомним, оригинальная Mass Effect вышла в 2007 году. Проект был высоко оценён как игроками, так и критиками.

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