Сент-Луис, США, , 16:22 — REGNUM Американская компания Build-A-Bear Workshop выпустит игрушку малыша Йоды из сериала «Мандалорец» под своим фирменным брендом. Об этом 15 января сообщает портал GamesRadar+.

Генеральный директор Build-A-Bear Шерон Прайс Джон заявила, что компания гордится тем, что в числе одной из первых сможет предоставить покупателям свою версию популярного интернет-феномена. Дата выхода плюшевой игрушки пока не сообщается.

Напомним, малыш Йода —это один из главных героев сериала «Мандалорец». Персонаж привлёк внимание общественности своим внешним видом и быстро превратился в популярный интернет-мем.

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