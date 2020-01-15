Париж, , 16:16 — REGNUM Несколько сотен человек вышли на улицы Парижа по призыву Всеобщей конфедерации труда, сообщает Le Figaro.

Демонстранты собрались у здания Военной школы в 7-м округе Парижа, чтобы пройти маршем, призывая президента Франции Эммануэля Макрон отказаться от плана пенсионной реформы.

«Мы хотим идти до конца. Мы все еще бастуем», — рассказал журналистам один из протестующих.

Известно, что представитель профсоюза Рабочей силы Габриэль Гауди заявил, что достаточно опросить людей, которые сегодня в трудных условиях идут на работу, чтобы понять, что движение не ослабевает.

Напомним, объединение профсоюзов во Франции призвали к проведению национальной акции протеста против пенсионной реформы 16 января.