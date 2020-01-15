Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM В Екатеринбурге возле Широкореченского кладбища появилась могила посреди дороги. Об этом пишет Накануне.Ru.

В могиле захоронили некого человека 1930 года рождения, у которого, видимо, нет родственников. Могилу выкопали 14 января.

По данным издания, этот инцидент стал продолжением конфликта между муниципальным похоронным бюро и одним из бизнесменов. Возможно, речь идёт о борьбе за похоронный рынок.

Бизнесмен обратился в суд. От похоронного бюро комментариев пока нет.