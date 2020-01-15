Ставрополь, , 16:13 — REGNUM Предпринимателя из Ставрополя заподозрили в хищении бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных дорог. На него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе краевого управления МВД России.

Установлено, что подозреваемый зарегистрировал фирму по строительству автодорог, при этом изначально имея умысел на хищение денег. Он скрыл свое участие в работе организации, опасаясь возможного наказания, а учредителем и директором назначил подставное лицо.

Затем бизнесмен добился победы фирмы в электронном аукционе на выполнение работ по ремонту автодорог в Петровском городском округе. В результате был заключен муниципальный контракт, по которому подрядчик получил свыше 80 млн рублей.

Однако выяснилось, что в акты о приемке злоумышленник включил фиктивные данные, то есть работы, которые вовсе не выполнялись или были выполнены в гораздо меньшем объеме. Таким образом, было похищено около 7,5 млн рублей.