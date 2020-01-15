Москва, , 16:07 — REGNUM В Госдуме готовы оперативно принять закон о сквозном регистре получателей лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства отметил, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей медицинских препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе.

«Людей интересует только конечный результат, а не сложности с реестрами. Потому заработать система должна как можно скорее, и все необходимые законодательные изменения мы с коллегами готовы обсудить и принять быстро», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Для решения проблемы бесперебойного обеспечения льготников лекарствами необходим единый реестр льготополучателей, который соединит федеральный, и региональный сегменты с интеграцией его с единой государственной системой закупок, сказал депутат.

К тому же, сейчас не все лекарственные препараты для лечения редких заболеваний входят в Перечень ЖНВЛП. Поэтому, рассуждает он, предел отпускных цен на них не регулируeтся, а это, в свою очередь, затрудняет оценку потребности в финансировании возникает дефицит средств.