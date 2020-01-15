Киев, 15 января 2020, 16:19 — REGNUM В 2020 году Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен инициировать строительство телевышки и телерадиопередающую станцию, которые будут транслировать украинский сигнал на территорию ДНР И ЛНР, сообщила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук во время пресс-конференции, сообщает 15 января информационное агентство «Укринформ».
Она рассказала, что за последние четыре года на границе с Донбассом и Крымом Украина построила четыре телевышки.
Чиновница рассказала, что в 2020 году планируется строительство 150-метровой радиотелевизионной вышки в населённом пункте Камышеватка на временно подконтрольной Украине территории ЛНР. Также будет создана телерадиопередающая станция в Станице Луганской, возле линии разграничения.
Фещук отметила, что оборудование для вышек передают Украине США, Польша, Литва, Латвия и Словения.
Как сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля на Украине должен начать работу государственный украинский телеканал, который будет возвращать в «украинское информационное и культурное пространство» жителей ДНР и ЛНР.
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