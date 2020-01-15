Киев, , 16:19 — REGNUM В 2020 году Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен инициировать строительство телевышки и телерадиопередающую станцию, которые будут транслировать украинский сигнал на территорию ДНР И ЛНР, сообщила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук во время пресс-конференции, сообщает 15 января информационное агентство «Укринформ».

Она рассказала, что за последние четыре года на границе с Донбассом и Крымом Украина построила четыре телевышки.

«В 2016 году — в Краматорске Донецкой области мачта высотой 184 метра, в 2017 году было построено две мачты — в Бахмутовке Луганской области высотой 134 метра и в Чонгаре Херсонской области высотой 150 метров. В 2018 году — в Горняке Донецкой области высотой 190 метров. И в 2019 году увеличена высота вышки в Чаплинке Херсонской области — с 92-х до 133 метров», — сообщила Фещук.

Чиновница рассказала, что в 2020 году планируется строительство 150-метровой радиотелевизионной вышки в населённом пункте Камышеватка на временно подконтрольной Украине территории ЛНР. Также будет создана телерадиопередающая станция в Станице Луганской, возле линии разграничения.

Фещук отметила, что оборудование для вышек передают Украине США, Польша, Литва, Латвия и Словения.

«Одна радиотелевизионная мачта, которая была установлена в Бахмутовке Луганской области в 2017 году, фактически была создана и построена за счет помощи США», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля на Украине должен начать работу государственный украинский телеканал, который будет возвращать в «украинское информационное и культурное пространство» жителей ДНР и ЛНР.

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