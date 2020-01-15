Краснодар, , 16:03 — REGNUM Первые квартиры для медиков за счёт бюджета в Краснодарском крае планируется закупить в ближайшее время, деньги на эти цели уже выделены. Об этом, комментируя тезисы послания президента РФ Владимира Путина 15 января, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Разработана региональная программа по обеспечению врачей жильем. Первые квартиры на 27 миллионов рублей закупим в ближайшее время», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.

Губернатор добавил, что увеличение укомплектованности кадрами лечебных учреждений — одна из ключевых задач края в развитии соцсферы, и предоставление жилья является одним из эффективных способов её решения. Также в крае за счет программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в сельскую местность планируется привлечь 413 специалистов.