Москва, , 16:00 — REGNUM Решить демографические проблемы в России только экономическими мерами нельзя, подобного рода проекты общенародного значения должны опираться не только на материальный фактор. Такое заявление, комментируя сегодняшнее ежегодное Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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«Рождаемость, увеличение населения — это ведь не только экономическая проблема, — подчеркнул глава Русской православной церкви в эфире телеканала «Россия 24». — Никакими деньгами нельзя заставить человека иметь детей больше, чем он хочет. Обязательно должен быть обращён призыв, в том числе ко всем силам в обществе, которые могут оказывать общественное влияние».

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Патриарх Кирилл уверен, что изменить демографическую ситуацию в России можно, только «если все вместе будем работать для воспитания людей в плане необходимости иметь большие семьи».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января, выступая с ежегодным Посланием Федеральному собранию, президент России обратил внимание на демографическую ситуацию в России, которая, по мнению главы государства, переживает сложный период. Российский лидер отметил падение рождаемости в стране, назвав суммарный коэффициент рождаемости недостаточным.

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