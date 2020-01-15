Грозный, , 16:00 — REGNUM В министерстве здравоохранения Чечни опровергли информацию, которая в последние дни распространяется в социальных сетях республики. В сообщении говорится о том, что медработники будут собирать данные о жителях республики, устраивая рейды по домам, с целью получения согласия на изъятие органов в случае смерти человека.

Эта информация является ложной, прокомментировал заместитель министра здравоохранения Чечни Алам Гадаев. Кроме того, процедура пересадки органов противоречит законам «вайнахского менталитета».

Гадаев отметил, что «без согласия родственников и самих пациентов провести пересадку органов невозможно», приводит слова замминистра ИА «Чечня Сегодня».

Читайте также: Минздрав Сахалина опроверг сообщения об изъятии органов у граждан

Как сообщало ИА REGNUM, на днях с подобным опровержением обратилось к жителям Сахалина министерство здравоохранения региона.