Бишкек, , 15:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4 произошло на киргизско-таджикистанской границе в Алайском районе Ошской области Киргизии. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики со ссылкой на институт сейсмологии национальной академии наук Киргизии.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы 15 января в 15 часов 19 минут (12:19 мск). Землетрясение силой 4 балла ощутили жители села Бор-Добо. В сёлах Кара-Киндик, Сары-Таш и Нура ощутимость составила 3 балла.

Отметим, 10 января в 135 км к юго-востоку от Бишкека в Киргизии произошло землетрясение магнитудой 3,4. Ощутимость подземных толчков в ближайших селах не превысила 2,5 балла.

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