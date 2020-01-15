Москва, , 15:54 — REGNUM Всё послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — это ответ на запрос, который есть в российском обществе, считает вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Всё послание президента — это ответ на тот запрос, который существует в обществе, — сказал Толстой. — И благодаря тому, что президент его чувствует, он является национальным лидером. Он понимает, что волнует людей. Он говорит о тех проблемах, которые волнуют каждую семью. Люди слышали о поддержке классных руководителей и о том, что невозможно превращать в услугу образование, культуру и медицинскую помощь».

При этом Толстой подчеркнул, что в правительстве России есть группа либерально настроенных людей, которые убеждали и, «наверное, продолжают убеждать» президента в том, что меры поддержки семей не работают.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала как минимум до 31 декабря 2026 года.