Москва, , 15:55 — REGNUM Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков ответил на вопросы журналистов после Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Пушков отметил, что государственную систему нужно периодически менять.

«В разных государствах на разных этапах по-разному функционируют органы государственной власти, вносятся изменения в законы, в Конституцию», — сказал он.

Также Пушков заявил, что «после периода 90-х годов, когда страна находилась в очень плохом состоянии, нужна была концентрация власти [у президента — прим. ред.]». Сейчас ситуация изменилась, «преодолела последствия кризиса 2009−2011 годов», вышла на прежний уровень золотовалютных резервов, правительство сумело «обеспечить, как говорит президент, обороноспособность на долгие годы» и теперь может «позволить себе больше заниматься обществом», повышать уровень жизни населения.

Депутат отметил, что «для нового периода, возможно, <…> нужна более разнообразная система где большую роль играет парламент».