Москва, , 15:38 — REGNUM Все озвученные в послании президента 15 января меры поддержки будут распространяться на семьи, где после 1 января 2020 года родится первый ребенок, второй и так далее, считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя анонсированную в послании Путиным помощь многодетным по погашению 450 тыс. рублей ипотеки с 1 января 2020 года.

«Не исключено, что выплата 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту будет распространяться на семьи, где после 1 января 2020 года родится третий ребенок. Стоит отметить, что отдельно не упоминалось, что данная мера поддержки будет распространяться только на определенные ипотечные кредиты, поэтому мы делаем вывод, что возможностью воспользоваться выплатой по ипотеке смогут как те семьи, где уже есть действующий ипотечный кредит (и родился третий ребенок), так и в случае ипотечных кредитов, которые будут оформляться данной категорией семей после 1 января 2020 года», — пояснил Дейнека.